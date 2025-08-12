قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير تجارة صربيسكا يُقيم مأدبة عشاء لوزير السياحة والآثار خارج سراييفو

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار الزيارة الرسمية الحالية لـ شريف فتحي وزير السياحة والآثار للعاصمة البوسنية سراييفو، أقام دينيس سوليك (Denis Sulic) وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا، مأدبة عشاء على شرف الوزير، بمنطقة Jahorina الجبلية خارج سراييفو.

وقد حضر مأدبة العشاء السفير وليد حجاج سفير مصر في سراييفو، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد شريف فتحي على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والبوسنة والهرسك وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله إلى العاصمة البوسنية سراييفو.

كما استعرض الأداء الإيجابي لقطاع السياحة المصري خلال عام 2024، وما شهدته الحركة السياحية من نمو مقارنة بعام 2023، منوهاً بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لجذب الاستثمارات لاسيما الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية بما يتناسب مع هذا النمو في الأعداد السياحية.

وأشار إلى المخطط الاستراتيجي العام الذي تنفذه الدولة لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة، ويشمل منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة حول المتحف المصري الكبير، بهدف تعزيز فرص الاستثمار الفندقي والسياحي، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والقيمة الأثرية الفريدة للمنطقة، لافتاً إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيُقام في الأول من نوفمبر المقبل.

من جانبه، رحب وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا بالوزير المصري، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، مشيراً إلى زيارته لمدينة الغردقة منذ سنوات كسائح وتطلعه لزيارة مصر مرة أخرى للاستمتاع بما تتمتع به من مقاصد ومدن سياحية أخرى.

وخلال مأدبة العشاء، تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز السياحة البينية بين البلدين من خلال الترويج السياحي المشترك للتعريف بالمقومات والمنتجات السياحية المتميزة بكلا البلدين ولاسيما في مجال السياحة الشتوية، والسياحة الاستشفائية.
 

صربيسكا وزير السياحة والآثار شريف فتحي سراييفو جمهورية صربيسكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

رئيس مجلس العلماء الإندونيسي

رئيس مجلس العلماء الإندونيسي: الذكاء الاصطناعي بلا وعي بشري.. والفتوى تحتاج علما راسخا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعى وزير التموين السابق الدكتور علي مصيلحي

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟.. هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي

بالصور

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد