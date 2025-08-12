وزير تجارة صربيسكا يُقيم مأدبة عشاء لوزير السياحة والآثار خارج سراييفو

في إطار الزيارة الرسمية الحالية لـ شريف فتحي وزير السياحة والآثار للعاصمة البوسنية سراييفو، أقام دينيس سوليك (Denis Sulic) وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا، مأدبة عشاء على شرف الوزير، بمنطقة Jahorina الجبلية خارج سراييفو.

وقد حضر مأدبة العشاء السفير وليد حجاج سفير مصر في سراييفو، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد شريف فتحي على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والبوسنة والهرسك وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله إلى العاصمة البوسنية سراييفو.

كما استعرض الأداء الإيجابي لقطاع السياحة المصري خلال عام 2024، وما شهدته الحركة السياحية من نمو مقارنة بعام 2023، منوهاً بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لجذب الاستثمارات لاسيما الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية بما يتناسب مع هذا النمو في الأعداد السياحية.

وأشار إلى المخطط الاستراتيجي العام الذي تنفذه الدولة لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة، ويشمل منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة حول المتحف المصري الكبير، بهدف تعزيز فرص الاستثمار الفندقي والسياحي، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والقيمة الأثرية الفريدة للمنطقة، لافتاً إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيُقام في الأول من نوفمبر المقبل.

من جانبه، رحب وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا بالوزير المصري، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، مشيراً إلى زيارته لمدينة الغردقة منذ سنوات كسائح وتطلعه لزيارة مصر مرة أخرى للاستمتاع بما تتمتع به من مقاصد ومدن سياحية أخرى.

وخلال مأدبة العشاء، تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز السياحة البينية بين البلدين من خلال الترويج السياحي المشترك للتعريف بالمقومات والمنتجات السياحية المتميزة بكلا البلدين ولاسيما في مجال السياحة الشتوية، والسياحة الاستشفائية.

