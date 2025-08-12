قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال ينشر الفتنة.. فتح: الضفة الغربية وقطاع غزة جسد فلسطيني واحد
الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي
الإحصاء : 21,3 مليون نسمة من إجمالي السكان من الشباب
ضربوهم وسرقوهم.. 3 بلطجية يفتعلون مشاجرة مع شخصين بالبساتين
كوريا الشمالية تطالب جيش الاحتلال بوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة
سيد عبد الحفيظ عن أزمة زيزو: الحدث يخص لاعبا في الأهلي يبقي الرد يكون من النادي
الرئيسان السيسي وموسيفيني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وأوغندا
الرئيس السيسي: وعي وصلابة المصريين هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد
اتهمه بالتحريض..الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد "حارس الأهلى"
الرئيس السيسي: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل.. ومسؤوليتي إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين
صورة محمد رمضان مع لارا ترامب.. لماذا أثارت الجدل؟
وفاة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق وتشيع جنارته من مسقط رأسه بالفيوم

توفى، اليوم الثلاثاء، اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وشُيعت جنازة اللواء نجيب عبد السلام، من مسطق رأسه في قرية قلمشاه التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم، وسط حضور حاشد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأبناء القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن مئات المواطنين الذين حرصوا على وداعه، حيث انطلق موكب الجنازة من مسقط رأسه بالقرية حتى مثواه الأخير.

وُلد اللواء نجيب عبد السلام بقرية قلمشاه، وبدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه من الكلية الحربية، حيث شغل عدة مناصب قيادية بارزة، منها مدير أمن بورسعيد، ومدير أمن جنوب سيناء، إلى أن تم تعيينه في أبريل 2009 قائدًا للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

اللواء نجيب عبد السلام الحرس الجمهوري الفيوم الكلية الحربية

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

انهيار أسرته و أصدقائه..تشيع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير في مسجد أبوبكر الصديق

إنهيار أسرته وأصدقائه.. تشييع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير

هل هاتفك منهم؟.. تسعة هواتف ذكية سوف تتوقف عن تلقي التحديثات البرمجية

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

فوائد أكل كبدة الدجاج للأطفال

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

