وفاة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق وتشيع جنارته من مسقط رأسه بالفيوم

توفى، اليوم الثلاثاء، اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وشُيعت جنازة اللواء نجيب عبد السلام، من مسطق رأسه في قرية قلمشاه التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم، وسط حضور حاشد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأبناء القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن مئات المواطنين الذين حرصوا على وداعه، حيث انطلق موكب الجنازة من مسقط رأسه بالقرية حتى مثواه الأخير.

وُلد اللواء نجيب عبد السلام بقرية قلمشاه، وبدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه من الكلية الحربية، حيث شغل عدة مناصب قيادية بارزة، منها مدير أمن بورسعيد، ومدير أمن جنوب سيناء، إلى أن تم تعيينه في أبريل 2009 قائدًا للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.