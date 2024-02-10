مبيعات السجائر المحلية تدعم إيرادات الشركة الشرقية

دفعت مبيعات السجائر المحلية، إيرادات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للنمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 54%، بحسب ما أظهرته القوائم المالية للشركة خلال الربع الثاني من العام المالي 3023-2024.

وتعد الشركة الشرقية صاحبة العلامة التجارية الأشهر في صناعة الدخان في الشرق الأوسط وأفريقيا، المنتج الوحيد للسجائر المحلية في مصر.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أحجام مبيعات الشركة الشرقية في قطاع السجائر المحلية بنسبة 48%، والتي مثلت نحو 94% من إجمالي الإيرادات، وكذلك زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 62%.

إيسترن كومباني من أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023

والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015).

وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.