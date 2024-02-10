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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال: جمعة النصر 2011 كانت بداية ظهور الإخوان

على الدين هلال
على الدين هلال

كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي عن شهادته في أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأكد الدكتور علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن مظاهرات 25 يناير شارك فيها «اليساريون، الليبراليون، الإخوان، السلفيون»، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لم تدعوا الناس للمشاركة في المظاهرات؛ لأنهم لم يكونوا على ثقة بنجاح المظاهرات.

وقال علي الدين هلال إن الإخوان أكدوا قدرتهم على التدخل في المظاهرات؛ بعد استمرارها خاصة في يوم 11 فبراير، منوها أن «جمعة النصر» كانت بداية ظهور الإخوان.

يوسف القرضاوى

وأضاف أنه تم تدشين منصة يقودها الشيخ يوسف القرضاوي، والذي خطب عليها يوم الجمعة، بأن ما حدث انتصار لمصر وللمسلمين، وهو سياسي محنك.

وتابع المفكر السياسي قائلا: لا أشكك في نتيجة الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي وأحمد شفيق؛ لأن القضاء المصري يتسم بالشفافية.


 

الانتخابات الرئاسية الدكتور على الدين هلال القرضاوي القضاء المصرى انتخابات الرئاسية

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