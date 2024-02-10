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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد .. إنتصار بدون مكياج على بوستر "أعلى نسبة مشاهدة"

انتصار
انتصار

نشرت منصة شاهد vip بوستر منفرد للفنانة انتصار ، من مسلسلها الجديد " لاعلي نسبة مشاهدة ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم . 

 

 

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مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية بطولة سلمى أبو ضيف ويشاركها كلا من ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ومن المقرر ان تخوض انتصار الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل المعلم ، العمل من بطولة مصطفي شعبان ،سهر الصايغ وهاجر أحمد ،انتصار ،أحمد فؤاد سليم ، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

وكان اخر اعمال انتصار هو فيلم الملكة ، والذي عرض خلال الاسابيع الماضية في السينمات . 

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز . 

الفيلم تم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة»، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة

أعلى نسبة مشاهدة أعمال انتصار باسم سمرة رمضان 2024 فيلم الملكة مسلسل محارب مسلسل المعلم منصة شاهد vip منصة شاهد

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