عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلوى عثمان من كواليس مسلسل محارب .. صور

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "محارب"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ويقوم ببطولته حسن الرداد .

وظهرت سلوى عثمان خلال صور نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام في كواليس عدد من المشاهد التي تجمعها بالفنانة الشابة غفران والفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين والفنان رضا حامد .

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

أبطال محارب
 

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.


أحدث أعمال حسن الرداد
 

ومن المفترض أن يواصل حسن في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد يشارك من خلاله في موسم صيف 2024، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة القادمة وبالتحديد بعد موسم رمضان 2024، كما يشارك حسن الرداد في مسرحية التلفزيون والتي تضم مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة".

الفنانة سلوى عثمان حسن الرداد شيرين عادل عمرو محمود ياسين محمود عمرو محمود ياسين مسلسل محارب موسم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ترشيحاتنا

حسن مكاوي: الإعلام قبل 2014 كان سلعة قابلة للبيع والشراء

السوق المصري جاذب للإستثمار.. عصام الرتمى يطالب بتثبيت أسعار الدولار"

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

عصام الرتمى: استفدت من المباردة الرئاسية لدعم الصناعة وعملت مصنعين

سكن واعفاء من جمارك السيارات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

تحذير من وضع اللبن فى باب الثلاجة.. وهذه الطريقة الصحيحة لحفظه

بقرار من كاف.. عمر كمال محروم من المشاركة إفريقيا

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ