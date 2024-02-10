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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بينها مكة..

أمطار غزيرة ورياح وبرد.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

ارشيفي
ارشيفي

توقعت الأرصاد السعودية استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة. 

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم : في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي. 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحوّل جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الارصاد السعودية جازان عسير مكة

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