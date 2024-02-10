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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلبات عنيفة.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن حالة طقس نهاية الأسبوع

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في منتصف هذا الأسبوع سوف تشهد استقرارا في الأحوال الجوية ولكن في النصف الأخير سيشهد تقلبات جوية خاصة مع وجود رياح جنوبية من المناطق الصحراوية بداية من يوم الأثنين المقبل وقد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة ويستمر هذا الطقس الي الثلاثاء.

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة 

ولفتت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، الى احتمالية سقوط امطار بداية من يوم الثلاثاء على المناطق الساحلية، وأن تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض، مشددة على وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يومي الأربعاء والخميس أي في نهاية الأسبوع، متوقعة احتمال سقوط أمطار بشكل كبير وأن تسود أجواء شتوية مع نهاية الأسبوع بسبب الانخفاض الملحوظ في قيم درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية رياح جنوبية الأثنين المقبل يوم الأربعاء درجات الحرارة سقوط امطار

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