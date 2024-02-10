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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نفس الفاعلية.. هيئة الدواء تكشف كل ما يتعلق بالمثائل

هيئة الدواء
هيئة الدواء

قالت هيئة الدواء المصرية، إن مثائل الأدوية هي أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية، بما في ذلك.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه فيما يخص الفعالية، فإن المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث إنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

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المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر 

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية موضحة إنه من المهم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية؛ فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها.

 وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء.

  ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.

 

الدواء مثائل الأدوية المادة الفعالة هيئة الدواء المصرية العلامة التجارية سلامة الدواء

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