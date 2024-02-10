نفس سيناريو عبد الله السعيد..بيراميدز : إنتقال رمضان صبحي للزمالك في هذا التوقيت

نفى محمود فتح الله، المدرب السابق لفريق بيراميدز، الشائعات التي تداولت حول انتقال رمضان صبحي إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت أن عقد رمضان صبحي ما زال ساري المفعول مع بيراميدز لمدة موسمين إضافيين.

وأشار إلى أن عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت، مثل انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك بعد انضمامه إلى بيراميدز.

وختم فتح الله تصريحاته بالتوقع بأن ينضم رمضان صبحي إلى الزمالك بعد انتهاء عقده مع بيراميدز، على غرار ما حدث مع عبد الله السعيد مؤخرًا.