محمود عاشور حكما لتقنية الفار بنهائي كأس الأمم الإفريقية

أُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم يدير مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها غدًا الأحد الموافق الحادي عشر من فبراير الحالي.

موعد انطلاق المباراة بين كوت ديفوار ونيجيريا هو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تم تعيين الحكم الدولي محمود عاشور لتقنية الفيديو لإدارة نهائي كأس أمم إفريقيا، وسيتولى مساعدته المسؤولة الموريتانية ماريا ريفيت.

وسيتولى الحكم الموريتاني دحان بيده مهمة التحكيم الرئيسية، بينما سيكون الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعدًا أول، وديانا يكوتيشا مساعدًا ثانيًا. وسيكون الحكم المغربي بشري كربوبي حكمًا رابعًا في المباراة.