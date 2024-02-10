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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن تعرض مهاجم النادي الأهلي، بيرسي تاو، للإصابة خلال تواجده بكوت ديفوار رفقة منتخب بلاده جنوب أفريقيا، والذي يستعد لمواجهة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية ضد الكونغو الديمقراطية، وتم توضيح الحقيقة في تصريحات للمتحدثة الإعلامية في منتخب جنوب أفريقيا.

وأكدت المتحدثة الإعلامية لمنتخب جنوب أفريقيا، في تصريحات لصحيفة “كيك أوف”، أن إصابة بيرسي تاو في كوت ديفوار ليست حقيقية، وأن اللاعب يتمتع بجاهزية تامة للمشاركة في المباريات، وأن غيابه عن التدريبات الأخيرة جاء بقرار من المدير الفني لإراحته.

وأوضحت المتحدثة أن بيرسي تاو سيكون جاهزًا لمواجهة الكونغو بكأس الأمم الأفريقية، وأنه تمت إراحته مؤخرًا بقرار من الجهاز الفني لتأمين حالته البدنية.

من جانبه، قام مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بالاتصال ببيرسي تاو للاطمئنان على حالته، وتكليف الجهاز الإداري بالتنسيق مع اللاعب لتسهيل عودته إلى الفريق بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

إصابة بيرسي تاو جنوب افريقيا كأس الأمم الافريقية كوت ديفوار منتخب جنوب افريقيا مهاجم النادى الأهلى مارسيل كولر

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