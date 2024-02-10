باريس وكييف يبحثان احتياجات أوكرانيا الدفاعية

أجرى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف والقائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي.

وقال وزير الدفاع الفرنسي عبر حسابه بمنصة "إكس": "في مواجهة احتياجات أوكرانيا، تستجيب فرنسا في مجال المدفعية، من خلال تولي قيادة التحالف، وكذلك في مجال الطائرات بدون طيار والابتكارات".

ونشر وزير الدفاع الأوكراني عبر حسابه الرسمي بمنصة قائلا إنه خلال المكالمة مع الوزير الفرنسي، ناقش الطرفان التفاهم المشترك للوضع على خط المواجهة، وطرقنا لتحقيق الميزة القتالية والأولويات القصوى للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفروم الأوكرانية.

في 8 فبراير، تم تعيين أولكسندر سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من فاليري زالوزني.

وفي يناير 2023، تم إنشاء تحالف لقدرات المدفعية في باريس بقيادة فرنسا والولايات المتحدة.