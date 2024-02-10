ضبط 10 تجار مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على 10 تجار مخدرات فى الخانكة والخصوص خلال حملة امنية بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين قدرت اوزانها بنحو 15 كيلو مخدرات مختلفة الانواع، كما ضبط بحوزتهم كميات من الاسلحة النارية والذخيرة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت عدة بؤر اجرامية لتجار السموم البيضاء بناحيتى الخانكة والخصوص .

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 عاطلين منهم 8 عاطلين فى منطقة الخانكة بحوزتهم 14،5 كيلو مخدرات عبارة عن هيروين وحشيش وافيون وايس و4 اسلحة نارية عبارة عن بندقيتين خرطوش وفرد وطبنجة وكمية من الذخيرة المختلفة الانواع ومبالغ مالية كبيرة وسيارة و4 الاف قرص مخدر كما تم ضبط عاطلين بمنطقة الخصوص بحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ مالى .