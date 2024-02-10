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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة مجهولة وسط الزراعات بطوخ فى القليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على جثة  شخص مجهول الهوية وملقاة وسط الأراضى الزراعية بقرية كفر الرجالات التابعة بمركز شرطة طوخ.


كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.  


وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طوخ من أحد أهالى قرية كفر الرجالات التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة فى أحد الأراضى الزراعية بالقرية.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاة فى الأراضى الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.

القليوبية الأراضى الزراعية الطبيب الشرعى المباحث الجنائية أمن القليوبية كفر الرجالات طوخ

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