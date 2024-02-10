ضبط 17 طن دقيق وأرز بدون بيانات داخل مخزن في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

وبناءاً على الشكاوى الواردة إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام بعض أصحاب الأنشطة التجارية والمخازن غير المرخصه بناحية مركز ومدينه ديرب نجم ببيع السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأزيد من الأسعار بطريقه مبالغ فيها بهدف التربح غير المشروع تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية، للمرور على المحال والأنشطة التجارية و أسفرت الحملة عن ضبط 5415 كيلو ارز أبيض بإجمالي كميه قدرها 5 طن و415 كجم غير مدون عليها أي أسعار بالمخالفه للقرار الوزاري 110لسنة 2023 ، بالإضافة إلى ضبط 12 طن دقيق 72% داخل مخزن غير مرخص بهدف الإحتكار وبيعه بالسوق السوداء بقصد التربح و119 زجاجة زيت طعام خليط قام اصحاب المحال ببيعها للمواطنين بسعر ازيد من السعر المحدد.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال اصحاب الأنشطة المخالفه ومصادرة جميع الكميات المضبوطة وعرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع.