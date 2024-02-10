لتقليل الضغط على المطارات.. خبير يوضح أهم مميزات "طيران الشارتر"

قال محمد عثمان، الخبير السياحي، إن الطيران المنتظم لم يعد كافيا لأعداد السائحين الوافدين، خاصة مع زيادة الوفود السياحية إلى مصر.

أضاف محمد عثمان، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن سياحة الشارتر هى الطيران العارض الذي يأتي من الدول المصدرة للسياحة إلى المناطق السياحية مباشرة، مثل هبوط السياحة الروسية من موسكو إلى الغردقة أو شرم الشيخ.

أكمل: الشارتر سيساهم في تقليل الضغط على مطار القاهرة، متابعا: سياحة الشارتر تتميز بكونها رخيصة الثمن.

وأوضح أنها تسهم في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، مشيرًا إلى أن المعارض السياحية المصرية في الخارج أسهمت في عودة السياحة الأمريكية إلى مصر كما أنها تسهم في زيادة أعداد السياح إلى البلاد بشكل عام.