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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: لأول مرة.. إنشاء سجل لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تبدأ جامعة حلوان فى تدريب طلاب جامعة حلوان على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة وضعت خطة تستهدف بها تدريب جميع طلاب الجامعة، والبداية بتدريب 20 ألف طالب فى الكليات التى بها مشروعات تخرج كمرحلة أولى بكليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وشعب BIS، FMI بكلية التجارة الخارجية.

وصرح قنديل بأن جامعة حلوان تنشئ كأول جامعة سجلاً لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفي الشروط التي رسمها المشرع المصري.

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وأكد رئيس الجامعة أنه ولأول مرة يتم منح الطلاب إفادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال إجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أن رئيس الجامعة كلف المعهد بتدريب طلاب الجامعة، وسوف يركز برنامج التدريب على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.
 

جامعة حلوان طلاب جامعة حلوان ع الدكتور السيد قنديل

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