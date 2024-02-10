جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُعلن إحصائية الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن إحصائيات الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، والصادرة عن مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاع شؤون التعليم والطلاب، حيث بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية 9570 في 52 مقرر دراسي.



وأوضح "مندور" أن الاختبارات الإلكترونية تجرى لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر كلية الطب البشري، ويضم 422 جهاز حاسب آلي.



من جانبه - أفاد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الاختبارات عُقدت إلكترونيا لطلاب كليات الطب، الصيدلة، طب الأسنان، والتمريض.



وقدم الدكتور عادل حسن الشكر لفريق العمل داخل مراكز الاختبارات وهم... الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمراكز الاختبارات الإلكترونية، والدكتورة دعاء حسني نائب المدير التنفيذي، وفريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد، و فريق وحدات الاختبارات الإلكترونية بالكليات المشاركة، والفريق الإداري بالمركز خالد غريب محمد، وحسام إبراهيم خليل محمد، وأحمد حسني.



وأشارت الدكتورة غادة حداد إلى أن الاختبارات يتم إجراؤها في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية منظومة Gourmet وذلك تحت إشراف الجامعة ومنظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات. وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة على استخدام المنظومتين، و كذلك تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة علي إدارة المنظومتين.