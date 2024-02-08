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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من الأمية إلى الدكتوراه.. رئيس هيئة تعليم الكبار يلتقي بأحد النماذج المضيئة

تعليم الكبار
تعليم الكبار

التقى اللواء المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار؛ بالنماذج المضيئة، الذين تم محو أميتهم وواصلوا التعليم، حتى حصلوا على شهادات جامعية ثم ماچستير والدكتوراه.

 

قابل هيكل حنان عقيلي بمقر إقامتها بحى الأسمرات بحضور محمد بشر مدير عام فرع الهيئة بالقاهرة؛ لتكريمها لكونها نموذج للمرأة المصرية الأصيلة التي تحدت كل الصعاب، ولم يقف أمام إصرارها وعزيمتها الظروف الاقتصادية الصعبة ومرض زوجها، ثم وفاته وهي أم لطفل من ذوى الهمم ،وأصرت على استكمال تعليمها بعد حصولها على شهادة محو الأمية حتى حصلت على بكالريوس خدمة اجتماعية ثم الماجستير وتستعد الأن لمناقشة رسالة الدكتوراه. 

يأتي هذا التكريم، في سياق الشكر والعرفان، لكل من حطم قيود الأمية وواصل التعليم حتى حصل على أعلى الشهادات، وساهم في الارتقاء بوطنه؛ ليكون نموذجا يحتذى به.

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