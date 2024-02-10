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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام لبناني: نجاة مسؤول كبير في حماس من الغارة الإسرائيلية على جدرا

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن مسئولا كبيرا في حركة حماس، نجا من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة جدرا في جنوب بيروت.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "هدف الهجوم في جدرا قرب صيدا هو مسئول في حركة حماس في لبنان".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "النشرة" اللبناني بمقتل 3 أشخاص وإصابة خمسة آخرين في الغارة التي شنها جيش الاحتلال بطائرة مسيرة بدون طيار واستهدفت سيارة ودراجة نارية في جدرا.

وأفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بأن المستهدف من القصف الإسرائيلي في جدرا هو سامر عبد الحمية مسئول المنطقة في حزب الله.

وأضافت "سكاي نيوز" أن شخصية فلسطينية قريبة من حركة حماس نجت من الاستهداف الإسرائيلي في جدرا، الذي دمر سيارة ودراجة نارية جنوب بيروت.

وأكدت مصادر لـ"سكاي نيوز" مقتل خليل فارس، أحد عناصر حزب الله، وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي في جدرا بجبل لبنان.

 

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