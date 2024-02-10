4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

قررت 4 بنوك رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع والشهادات والقروض الشخصية "للأفراد" خلال الأسبوع الجاري، في أول تحرك بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس قبل الماضي.

فوائد البنوك

سعر الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في أول اجتماع لها خلال 2024 يوم الخميس من الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة 2% ليصل مستوى الفائدة المعروف باسم "كوريدور" إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

وأعلنت بنوك الأهلي والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي والشركة المصرفية العربية الدولية saib زيادة سعر الفائدة بنسب تتباين من بنك إلى آخر.

وتحسم بنوك أخرى قرار رفع سعر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير والشهادات والقروض الشخصية خلال الأسبوع القادم، وفق ما قاله مسئولون في بعض البنوك.

بنوك تقرر رفع سعر الفائدة

قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة 1.5% على الودائع قصيرة الأجل، في أول تحرك له بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك الإلكتروني، تم زيادة سعر الفائدة على الودائع الأجل كالتالي:



وديعة من 7 أيام حتى 15 يوما: ارتفع سعر الفائدة إلى 7.5%.

وديعة من 15 يوما وأقل من شهر: ارتفع سعر الفائدة إلى 7.5%.

وديعة من شهر وأقل من شهرين: ارتفع سعر الفائدة إلى 9%.

وديعة من شهرين وأقل من 3 شهور: ارتفع سعر الفائدة إلى 9%.

وديعة من 3 أشهر وأقل من 6 شهور: ارتفع سعر الفائدة إلى 9.5%.

وديعة من 6 أشهر وأقل من سنة: ارتفع سعر الفائدة إلى 9.5%.

وكان البنك الأهلي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادات البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير، ليرتفع إلى 21.5%، ويصرف العائد شهريا، تزامنا مع تحرك البنك المركزي.

فوائد البنوك

البنك العربي الأفريقي يطرح حساب توفير بسعر فائدة يصل إلى 25%

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي طرح حساب توفير جديد تحت اسم "E- Golden saving" بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 25% للعائد السنوي، بداية من 20 فبراير الجاري، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية "فيسبوك".

ويتراوح سعر الفائدة السنوي على حساب التوفير الجديد بين 21% على دورية صرف العائد الشهري، و22% على دورية صرف العائد الربع سنوي، و23% على دورية العائد النصف سنوي و25% على دورية صرف العائد السنوي.

ويشترط للحصول على سعر فائدة أن لا يقل الحد الأدنى لفتح الحساب عن 500 ألف جنيه وهو نفس الحد الأدنى لفتح الحساب، ويتم تعميم سعر الفائدة دون ربطها بشرائح محددة للحساب.

بنك القاهرة يرفع سعر الفائدة 2%

قرر بنك القاهرة رفع سعر الفائدة 2% على حساب توفير "ميجا" ليصل إلى 25% على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة من أول شهر مارس القادم، وفق ما نشره على صفحته على "فيسبوك".

وجاء رفع بنك القاهرة سعر الفائدة بعد أن قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس الماضي ليصل مستوى العائد إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

ويبدأ احتساب العائد من أول 50 ألف جنيه على الحساب، فيما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 1.5 ألف جنيه، مع توفير تغطية تأمينية مدى الحياة بحد أقصى 200 ألف جنيه على العملاء من سن 18 إلى 65 عاما.

بنك saib يطرح حساب توفير بسعر فائدة يصل إلى 24%

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" إطلاق حساب توفير "سيطرة بلس" بالجنيه للعملاء الأفراد بسعر فائدة قياسي يصل إلى 24% سنوياً.

وبحسب بيان للبنك، يأتي ذلك الحساب الجديد بالتزامن مع رغبة العملاء في الحصول على فرص استثمارية آمنة مع حرية التحكم في أموالهم والتمتع بأفضل عائد على حساب توفير.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير "سيطرة بلس" يبدأ من 10 آلاف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب الفوائد هو 15 ألف جنيه "حسب الشريحة"، ويتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر.