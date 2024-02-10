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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي بشبين القناطر بالقليوبية.. صور

كسر خط المياه
كسر خط المياه

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية كسر مفاجئ فى خط المياه الرئيسي مما غرق الشوارع بالمياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم التعامل مع البلاغ.


تلقت غرفة العمليات بلاغا بوجود كسر بخط مياه رئيسي قطر  1000مم الرئيسى المغذى لقرى الوحدات المحلية بالاحراز وطحوريا والعزب التابعة  أمام كوبرى عبوده بمدينة شبين القناطر وغرق المياه بالشارع وبعض الشوارع الجانبية.


وعلى الفور تم التحرك الفوري والدفع بسيارات شفط المياه بالاشتراك مع سيارات شركة المياه والصرف الصحي وفتح بيارات الصرف الصحي لتصريف المياه وفتح الشارع أمام حركة المواطنين فيما تم التوجيه بتحرك أطقم الصيانة فورا لإصلاح العطل.

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القليوبية بيارات الصرف الصحي حركة المواطنين تصريف المياه خط المياه الرئيسى سيارات شفط المياه

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