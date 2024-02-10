كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي بشبين القناطر بالقليوبية.. صور

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية كسر مفاجئ فى خط المياه الرئيسي مما غرق الشوارع بالمياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم التعامل مع البلاغ.



تلقت غرفة العمليات بلاغا بوجود كسر بخط مياه رئيسي قطر 1000مم الرئيسى المغذى لقرى الوحدات المحلية بالاحراز وطحوريا والعزب التابعة أمام كوبرى عبوده بمدينة شبين القناطر وغرق المياه بالشارع وبعض الشوارع الجانبية.



وعلى الفور تم التحرك الفوري والدفع بسيارات شفط المياه بالاشتراك مع سيارات شركة المياه والصرف الصحي وفتح بيارات الصرف الصحي لتصريف المياه وفتح الشارع أمام حركة المواطنين فيما تم التوجيه بتحرك أطقم الصيانة فورا لإصلاح العطل.

FB_IMG_1707576338604

FB_IMG_1707576334529

FB_IMG_1707576331758