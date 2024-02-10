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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها الأهلية تكرم الفريق الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون الحكومة الذكية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة الفريق الفائز من طلاب الجامعة فى فعاليات هاكاثون الحكومة الذكية والمتأهل إلى التصفيات النهائية في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم.

وشارك فريق من جامعة بنها الأهلية بمسابقة هاكاثون الحكومة الذكية Smart Government Hackathon الذي نظمته جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمازون ويب سيرفيسز وبرعاية السويدي ديجيتال بمشاركة 35 فريق من 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد مدير برنامج كلية الهندسة.

وحصل فريق Alpha Robotics على المركز الثاني بمسار التواصل الذكي والإعلام الذكي، بمشروع ADHD friend وكانت فكره المشروع روبوت تفاعلي مع الأطفال لتقليل فرط الحركة وتشتت الانتباه لديهم.

وقدم رئيس مجلس الأمناء والقائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين ، مشيدا بمجهوداتهم وحسن تمثيلهم للجامعة، متمنيا لهم بالمزيد من التقدم والتفوق وتحقيق إنجازات ونجاحات أخرى مستقبلية.

ويضم الفريق كل من كيرلس ماجد، ويوسف وليد، وبيير سمير، وكارين سامح ، والمهندسة دينا النجار، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد.

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أمناء جامعة بنها الأهلية جامعة بنها الاهلية بنها

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