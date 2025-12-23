محمد منير وويجز يفتتحان 2026 بليلة تاريخية بدبي

تستعد مدينة دبي لاستقبال حدث فني استثنائي يجمع بين "الكينج" محمد منير ونجم الراب ويجز، في حفل ضخم على مسرح "كوكاكولا أرينا" في 17 يناير 2026.

يمثل هذا اللقاء الأول على المسرح للكينج منير وويجز بعد تعاونهما الناجح في كليب "كلام فرسان"، الذي تصدر التريند فور طرحه على موقع يوتيوب.

هذا الحفل يشهد عودة محمد منير للحفلات المباشرة مع الجمهور بعد فترة توقف قصيرة أعقبت نجاح عدة أغاني تم طرحها هذا الصيف، وفي المقابل، يعد ويجز جمهوره بغناء أحدث أغاني ألبومه "عقارب"، مكملا مسيرة النجاح التي بدأها في الجزء الأول من ألبومه الذي لاقى رواجا كبيرا بين جمهوره، إضافة إلى أن هناك العديد من المفاجآت التي تجمع بين النجمين على المسرح ومنها غنائهما "كلام فرسان".