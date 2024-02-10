مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة غرقا فى انقلاب تروسيكل بترعة الإسماعيلية بالقليوبية

لقى 4 أشخاص بينهم طفلة مصرعهما غرقا بالقليوبية، وتم انتشال 3 جثث وجارى البحث عن جثة الطفلة، اثر انقلاب تروسيكل، بمياه ترعة الاسماعيلية نطاق مركز شرطة الخانكة، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.



وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية وقوات الانقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتروسكيل كان يستقله 4 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، مما ادى الي انقلابه بترعة الاسماعيلية وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة، فيما تكثف قوات الانقاذ النهرى البحث عن جثة الطفلة لانتشالها من داخل المياه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتصريح بدفن 3 الجثامين عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.