عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدارة الدوري الإسباني في خطر| ورطة ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

ريال مدريد
ريال مدريد

تعرض  أنطونيو روديجر لا عب ريال مدريد، لإصابة قبل ساعات من خوض مباراة جيرونا اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا أنطونيو روديجر من قبل الخدمات الطبية للنادي، تبين معاناته من إصابة عضلية في العضلة المتسعة بفخذه الأيسر".

وأضاف: "وقت عودة أنطونيو روديجر إلى المباريات يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب روديجر عن المباريات لمدة أسبوعين، وبالتالي لن يلحق أيضا بمباراة لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ريال مدريد كذلك لخدمات ناتشو فيرنانديو وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا في قلب الدفاع بسبب الإصابة.

ويحتل الملكي صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، متفوقا على جيرونا الذي يأتي في الوصافة بـ56 نقطة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي لمواجهة قطر والأردن في نهائي أمم أسيا

بهدفى هالاند| مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد الفوز على إيفرتون

محمد صبري: مجلس الزمالك يستحق الإشادة بعد إنجاز 10 صفقات وفتح القيد

محمد صبري: حسام حسن شخصية قيادية واختياره لتدريب المنتخب "صائب"

إبراهيم سعيد يكشف عن قرار صارم من جوميز لـ إدارة الزمالك

طارق السيد: اتحاد الكرة رشحني لجهاز حسام حسن.. ولكن!

إبراهيم سعيد: جوميز غاضب من إدارة الزمالك بسبب رحيل ثنائي الجبهة اليسرى

طارق السيد: مجلس الزمالك أبهر الجميع بـ 10 صفقات لدعم الفريق

ترشيحاتنا

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأب حرض والعيلة اتفقوا على موته .. تفاصيل مثيرة في مشاجرة أوسيم

صدارة الدوري الإسباني في خطر| ورطة ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

غدًا أول أيامه.. دولة عربية تعلن ثبوت رؤية هلال شعبان

دعاء شهر شعبان .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| نيرمين الفقي من داخل كواليس مسلسل "محارب"

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

فيديو

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ