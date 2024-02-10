أحدهم مسئول عن تأمين القيادات.. إسرائيل تغتال عناصر من حماس في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 3 عناصر من حركة حماس في غارة جوية على مدينة رفح بجنوب غزة.

حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال والشاباك إن غارة جوية نفذت في وقت سابق اليوم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل مسؤول كبير في شرطة حماس، بالإضافة إلى ناشطين آخرين.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الرئيسي للهجوم كان هو أحمد اليعقوبي، الذي يقول جيش الاحتلال والشاباك إنه كان مسؤولا عن الترتيبات الأمنية لكبار مسؤولي حماس وعمل كضابط كبير في قسم الشرطة السرية في منطقة رفح.

وأضاف جيش الاحتلال أن إيمان الرنتيسي، الناشطة العسكرية في حماس والمسؤولة الكبيرة في قسم مباحث الأمن العام للحركة، وضابط آخر في قسم الشرطة السرية في منطقة رفح، قُتلا أيضا في الغارة.