إعلام إسرائيلي: سماع دوي صافرات الإنذار في الجليل المحتل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي صافرات الإنذار في العديد من مستوطنات الجليل المحتل جنوب الأراضي اللبنانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، فقد سمعت صافرات الإنذار في الدقائق القليلة الماضية في مستوطنات ابن مناحيم وجورين وجورنوت هجليل وزرعيت وعرب العرامشة وشمارة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استهداف مبنى في مستوطنة "كريات شمونة" قرب الحدود الشمالية بصاروخ موجه من الأراضي اللبنانية.

وأفادت القناة الإسرائيلية "الـ 12"، مساء اليوم السبت، أن صاروخًا موجهًا من الأراضي اللبنانية استهدف مبنى في مستوطنة "كريات شمونة" دون وقوع إصابات تذكر.