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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ظل مطالب حماس.. «لقاء طويل ومتعمق» بين نتنياهو وبلينكن

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل في زيارة أخرى لإسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد عقد الاثنان اجتماعا طويلا ومعمقا، ويجتمعان الآن مع كبار المسئولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأعضاء الوفد السياسي الأمريكي.

وذكر مكتب نتنياهو أن الاثنين "عقدا اجتماعا طويلا ومتعمقا على انفراد"، مضيفا أن اجتماعا موسعا يعقد الآن بحضور وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك رونان بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الأركان هرتسي هليفي ومسئولين كبار آخرين.

واقترحت حركة المقاومة الفلسطينية حماس خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل ردا على الخطوط العريضة التي تمت صياغتها في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تطالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر مقابل أسرى فلسطينيين، وضمانات لإعادة تأهيل غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وبحسب الاقتراح، في المرحلة الأولى، التي سوف تستمر 45 يوما، سيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض الاسرى الإسرائيليين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع وجود محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول إنهاء القتال واستعادة الهدوء.

كما طالبت الحركة خلال تلك المرحلة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من التجمعات السكانية في القطاع.

وفي المرحلة الثانية، تعرض حماس إطلاق سراح باقي جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

أما في المرحلة الثالثة، التي تستمر 45 يوما، فسيتم العثور على جثث الأسرى الذين قتلوا خلال الحرب، وذلك من أجل تبادلها بين الطرفين.

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في ظل مطالب حماس.. «لقاء طويل ومتعمق» بين نتنياهو وبلينكن


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