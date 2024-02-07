لسنا جمهورية موز.. نتنياهو يلغي اجتماعا بين بلينكن ورئيس الأركان الإسرائيلي

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي بسبب معارضة مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو للاجتماع.

ونشرت الولايات المتحدة هذا الصباح الجدول الزمني المقرر لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

ووفقا للجدول الزمني، كان من المفترض أن يجتمع بلينكن اليوم في الساعة 1:15 ظهرا، بشكل منفصل، مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" عارض المكتب عقد اجتماع بين مسؤول برتبة عسكرية مع مسؤول سياسي أجنبي، وهو ما أدي إلى إلغاء الاجتماع.

وقال مسؤول سياسي: "نحن لسنا جمهورية موز، ولن نسمح باجتماع مسؤول سياسي أجنبي كبير مع رئيس الأركان دون حضوره من رتبة سياسية".

واعتبر المسؤول السياسي الإسرائيلي أن الأمر كان سوء فهم من جانب الأمريكيين.