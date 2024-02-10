وسط تصاعد التوترات .. قصة المقاتلين من أجل السلام

في خضم التوترات المتصاعدة والمواقف المتصلبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هناك مجموعة مكرسة بهدوء للسعي إلى تحقيق السلام. وتواصل منظمة مقاتلون من أجل السلام، التي أسسها مقاتلون سابقون من طرفي الصراع منذ ما يقرب من 20 عامًا، مهمتها على الرغم من التحديات التي فرضتها الأحداث الأخيرة.

في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس والحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في غزة، واجه العديد من نشطاء السلام معارضة وتشكيكاً متزايدين ومع ذلك، اختار أعضاء مقاتلون من أجل السلام المثابرة، وعقدوا اجتماعات ومناقشات تهدف إلى تعزيز التفاهم والمصالحة.

ووفقا لنيويورك تايمز، على الرغم من جو عدم الثقة والعداء السائد، فإن هذه التجمعات توفر ملاذا للأفراد الذين يبحثون عن طريق نحو السلام. بالنسبة للفلسطينيين مثل آية صبيح، فإن المشاركة في مثل هذه الاجتماعات توفر بصيص من الأمل وسط اليأس الناجم عن العنف المستمر.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى السلام محفوف بالعقبات ويواجه أعضاء مقاتلون من أجل السلام انتقادات وتشكيكًا من مجتمعاتهم المحلية، حيث تشتعل المشاعر وتنتشر الدعوات إلى الانتقام. ومع ذلك، فإن أفرادًا مثل جميل قصاص، الذي شارك ذات مرة في أعمال العنف خلال الانتفاضة الأولى، قد نبذوا مثل هذه الأعمال لصالح اللاعنف والحوار.

بالنسبة لتشن ألون، المؤسس المشارك لمنظمة مقاتلون من أجل السلام، فإن الرحلة نحو السلام هي رحلة شخصية. وبالتأمل في تجاربه خلال الانتفاضة الثانية، يعترف ألون بالتحديات التي فرضتها الأحداث الأخيرة ولكنه يظل ثابتًا في التزامه بالسلام.

ومع استمرار الصراع في إلحاق خسائر فادحة بكلا الجانبين، يتمسك ألون وقصاص بالاعتقاد بأن جهودهما ستضع الأساس لمستقبل أفضل. وعلى الرغم من العقبات والنكسات، فإنهم ما زالوا مصممين على اقتناعهم بأن العنف ليس هو الحل.

في منطقة مزقتها عقود من الصراع، يقدم مقاتلون من أجل السلام منارة أمل، وتذكيرًا بأنه وسط الفوضى والدمار، فإن السعي لتحقيق السلام مستمر.