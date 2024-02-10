محمد منير يقدم واجب العزاء فى صديقه مجدي نجيب

وصل الفنان محمد منير، إلى مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في صديقه الفنان مجدي نجيب، مؤلف أغنية شبابيك، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ورحل عن عالمنا الشاعر مجدى نجيب صاحب أغنية “شبابيك”، يوم 7 فبرايرالماضي ،والذى جمعته عديد من الأعمال مع الكينج محمد منير وعدد من نجوم الزمن الجميل.

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن رحيل الشاعر مجدى نجيب.

وكتب شريف إدريس: “وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين إيديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك”.

الشاعر مجدي نجيب من رواد شعر العامية المصري، والفن التشكيلي، إلى جانب كونه من كبار شعراء الأغنية المصرية، وغنى من كلماته نخبة من أهم المطربين والمطربات، ومنهم عبد الحليم حافظ، وشادية، وفايزة أحمد، وشهرزاد، وهاني شاكر، وعماد عبد الحليم، ومحمد منير، وغيرهم.

وكتب مجدي نجيب عددا من الأغاني للكينج محمد منير أبرزها “شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة”، وأغنية قولوا لعين الشمس للفنانة شادية، وكامل الأوصاف للراحل عبد الحليم حافظ.

وفى وقت لاحق ، قد رحل أيضًا عن عالمنا عازف الجيتار ياسر الدلجاوى، أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير.

وأعلن حسن أبا يزيد، أحد أفراد عائلة الفنان محمد منير، وفاة ياسر الدلجاوي الذى يعتبر من أهم أعضاء فرقة الكينج محمد منير، وكان ذلك فى 23 يناير، أى بعد ثلاثة أيام من رحيل شقيقته.

ونشر حسن أبا يزيد على حسابه الرسمي بـموقع “فيس بوك” صورًا تجمع حسن أبا يزيد مع محمد منير، وكتب معلقًا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناي اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير وكان ليه طله بهية على المسرح.. ألف رحمة ونور تنزل عليك يادلجاوي كلنا لها”.