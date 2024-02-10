«سيدات سلة الأهلي» يفوز على الاتحاد في بطولة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 100-59، في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات اللقاء بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني.

وحرص طارق خيري، المدير الفني للفريق، على الدفع باللاعبات صاحبات الخبرة أمام الاتحاد لحسم المباراة ومواصلة الانتصارات في البطولة.



انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 27-16، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 53-34. وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 83-48، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 100-59.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على مصر للتأمين ‏بنتيجة 82-59 ضمن منافسات بطولة الدوري.

