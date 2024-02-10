بدون صلاح| ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي 3-1

تمكن ليفربول من الفوز على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف أصحاب الأرض جاءت عن طريق ديوجو جوتا، لويس دياز ونونيز في الدقائق 31، 52 و79.

فيما أحرز دارا أوشي، هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 45.

وبهذا الانتصار، استعاد ليفربول صدارة الترتيب بوصوله إلى 54 نقطة، فيما توقف بيرنلي عند 13 نقطة في المركز 19.

وجاء تشكيل ليفربول ضد بيرنلي كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كليهير

خط الدفاع: كوانساه، روبرتسون، ألكسندر آرنولد، فيرجيل فان دايك

وسط الملعب: ماك آليستير، كورتيس جونز، واتارو إندو

خط الهجوم: داروين نونيز، ديوجو جوتا، لويس دياز



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وخاض ليفربول اللقاء بدون نجمه الأول المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ما جعله يعود إلى ليفربول لبدء برنامجه التأهيلي.

وتعثر قطار ليفربول الجولة الماضية أمام أرسنال بالخسارة 1-3، لتصبح صدارته للبريميرليج مهددة من المنافس مانشستر سيتي.