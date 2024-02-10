عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم مرعب لقرش يصيب غواصين في جزر المالديف

صدى البلد

أظهر مقطع فيديو مرعب اللحظة المروعة التي تعرضت فيها مجموعة من الغواصين لهجوم من قرش أثناء غوصهم في جزر المالديف.

ويوضح الفيديو المثير للقلق المخلوق البحري وهو يسبح باتجاه أحد الغواصين قبل أن يصطدم بكل منهم برأسه.

و يمكن رؤية الغواصين يتأثرون من أثر الضربات قبل أن يبتعد القرش عنهم.

شارك المقطع، الذي تم تصويره في جزر المالديف، دليل الصيد بالرمح كاميرون كيركونيل على الإنستجرام ليحذر متابعيه البالغ عددهم 126 ألفًا من توخي الحذر أثناء الغوص.

وكتب على الإنستجرام: "غوص ممتع مع أسماك القرش في جزر المالديف. لا أريد أن يكون إنستجرامي مليئًا بهذه المقاطع، لكن هذا المقطع مثال رائع على تعرض أشخاص لموقف اعتقدوا أنه آمن، بينما لم يكن كذلك."

وقال كيركونيل، من جزر كايمن، إن الفيديو ليس ملكًا له، ولكنه يشاركه للدعوة إلى حظر غوص السياح مع أسماك القرش.

تشير التقارير المحلية إلى أن الهجوم وقع مؤخرًا في جزر المالديف، وتورط فيه غواصون ليس لديهم خبرة كبيرة مع أسماك القرش.

يزعم أن الغواصين الذين ظهروا في الفيديو، الذي تم تداوله على تيليجرام بواسطة قناة الأخبار المحلية MvCrisis في 3 فبراير، تم تصويرهم بعد لحظات من محاولتهم تحرير قرش متشابك بحبل أو شبكة.

مقطع فيديو مرعب فيديو مرعب مقطع قرش جزر المالديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

موضوعات متعلقة

بلوجر روسية تواجه السجن بسبب تصرف صادم مع رجل .. تفاصيل

هبوط اضطراري لطائرة متجهة من بانكوك للوفتهانزا بعد وفاة راكب أصيب بنزيف حاد

عمره 800 سنة.. تفاصيل مذهلة لاكتشاف مطبخ ملكي أسفل مكتب إداري

ممثلة فرنسية تتهم مخرجا شهيرا بالاعتداء عليها.. تفاصيل

الملك تشارلز يظهر علناً قبل العلاج في خطوة جريئة

مول الأشباح يحصد آلاف المشاهدات على اليوتيوب

عروس بريطانية تجهز لزفافها بأقل التكاليف.. ما القصة؟

انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية بالهند يودي بحياة 11 شخصًا

ترشيحاتنا

الحكومة تخفض اقتراضها نصف مليار جنيه في أسبوع

مجلس أمناء الحوار الوطني يرفض مزاعم الرئيس الأمريكي

مرتضى منصور يهنئ قطر بفوزها بكأس آسيا

متحدث الوزراء: تحسين الأجور غير مرتبط بتعويم قريب أو بقرارات اقتصادية أخرى

بيان مهم من مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

امتداد العقد .. تعرف على شروط الإيجار في حالة وفاة المستأجر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ