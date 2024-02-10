هجوم مرعب لقرش يصيب غواصين في جزر المالديف

أظهر مقطع فيديو مرعب اللحظة المروعة التي تعرضت فيها مجموعة من الغواصين لهجوم من قرش أثناء غوصهم في جزر المالديف.

ويوضح الفيديو المثير للقلق المخلوق البحري وهو يسبح باتجاه أحد الغواصين قبل أن يصطدم بكل منهم برأسه.

و يمكن رؤية الغواصين يتأثرون من أثر الضربات قبل أن يبتعد القرش عنهم.

شارك المقطع، الذي تم تصويره في جزر المالديف، دليل الصيد بالرمح كاميرون كيركونيل على الإنستجرام ليحذر متابعيه البالغ عددهم 126 ألفًا من توخي الحذر أثناء الغوص.

وكتب على الإنستجرام: "غوص ممتع مع أسماك القرش في جزر المالديف. لا أريد أن يكون إنستجرامي مليئًا بهذه المقاطع، لكن هذا المقطع مثال رائع على تعرض أشخاص لموقف اعتقدوا أنه آمن، بينما لم يكن كذلك."

وقال كيركونيل، من جزر كايمن، إن الفيديو ليس ملكًا له، ولكنه يشاركه للدعوة إلى حظر غوص السياح مع أسماك القرش.

تشير التقارير المحلية إلى أن الهجوم وقع مؤخرًا في جزر المالديف، وتورط فيه غواصون ليس لديهم خبرة كبيرة مع أسماك القرش.

يزعم أن الغواصين الذين ظهروا في الفيديو، الذي تم تداوله على تيليجرام بواسطة قناة الأخبار المحلية MvCrisis في 3 فبراير، تم تصويرهم بعد لحظات من محاولتهم تحرير قرش متشابك بحبل أو شبكة.