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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تزعم قتل اثنين من كبار أعضاء حماس العسكريين في رفح

صدى البلد

قتلت طائرات عسكرية إسرائيلية ثلاثة من أعضاء حماس في رفح يوم السبت، من بينهم ناشطان عسكريان كبيران، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

وقال الجيش إن من بين النشطاء الذين قُتلوا أحمد اليعقوبي، الذي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه كان “مسؤولا عن توفير الأمن لكبار قادة حماس وكان يشغل منصب قائد كبير في منطقة رفح”.

وقال البيان إن الهجوم أدى أيضا إلى مقتل عضو عسكري كبير حدده الجيش الإسرائيلي باسم إيمان الرنتيسي ومسلح ثالث لم يتم تحديد هويته.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم، بسبب صعوبة نقل التقارير من منطقة الحرب.

تذكروا: رفح هي مدينة جنوب قطاع غزة مليئة بالفلسطينيين الذين نزحوا من أجزاء أخرى من القطاع، حيث وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن جيشه للتخطيط لإجلاء المدنيين قبل الهجوم البري القادم.

رفح هي آخر مركز سكاني رئيسي في غزة لا تحتله القوات الإسرائيلية، وقد حذر الفلسطينيون الذين يعيشون هناك من أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

رفح الجيش الإسرائيلي منطقة رفح

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