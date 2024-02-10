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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس المقبل.. موعد حفل محمد حماقي في موسم الرياض

محمد حماقي
محمد حماقي

روج الفنان محمد حماقي عن حفله الغنائي القادم ، الذى يقام يوم ١٥ من الشهر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض لعام ٢٠٢٤.

ونشر محمد حماقي البوستر الرسمي للحفل ، وكتب محمد حماقي ، معلقا: مستنيكم يوم الخميس ١٥ فبراير على مسرح أبو بكر سالم .

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أحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا ساهر له ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني. 

 

آخر حفلات محمد حماقى 

وكان آخر حفلات محمد حماقي الشهر الماضي، حيث أحيا الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، فى أبو ظبى.


وأعلنت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة.

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التالي: ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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