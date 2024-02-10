تنمية الأسرة.. مصر للتأمين: تعاون مع وزارة التخطيط لتصميم منتج تأميني

كشف عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، تفاصيل انعقاد المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر بالأقصر.

وقال عمر جودة في حواره مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج" بيزنس" المذاع على قناة " صدى البلد2"، :" التأمين يعتبر حصن أمان للمصريين ".

وأضاف عمر جودة:" مصر للتأمين تسعى إلى تنفيذ العديد من المبادرات لمصلحة المواطن"، مضيفا:" تعاون مع وزارة التخطيط لتصميم منتج تأميني يمكن إعطاؤه للشركات المصرية".

وتابع عمر جودة:" مبادرة تنمية الأسرة المصرية تقوم على تقديم حوافز إيجابية للأسرة المصرية كي تكون أسرة منتجة ".

وأكمل عمر جودة :" المبادرة تستهدف تمكين الأسرة المصرية كي تكون قيمة مضافة للاقتصاد المصري".