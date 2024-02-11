إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر سعد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن استمرار أعمال حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب ، لافتة إلى أن هناك تنسيقا تاما بين كافة الجهات لتذليل اى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة .

وفى هذا السياق، تلقت " المحافظ " تقريرًا حول نتائج أول حملات الأسبوع الثالث من انطلاق الموجة أسفرت عن إزالة ١٣ حالة بمركز كفر سعد تابعة لولاية إدارة الصرف باجمالى مساحة ١٨٢٨ متر مربع ، مشيرة إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٣٥ حالة تعد على أملاك الدولة باجمالى مساحة ١٢١٧٨.٥ متر مربع و ٦ حالات تعد على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة ١٤٣ فدان و ٢٢ قيراط و ١٤ سهما.