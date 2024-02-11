أمم إفريقيا|جنوب إفريقيا يحصد الميدالية البرونزية بالفوز على الكونغو 6-5 بركلات الترجيح

حصد منتخب جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، بعد الفوز منتخب الكونغو الديمقراطية 6-5 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حالياً فى كوت ديفوار وتٌختتم منافساتها الأحد، بمواجهة الأفيال ونيجيريا فى النهائي.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليتجها لركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب بنتيجة 6-5.

تشكيل جنوب أفريقيا ضد الكونغو

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: سياندا كسولو - أوبري موديبا - نكوسيناتي سيبيسي - خوليسو موداو - ثابيلو مورينا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيفيلو سيتول - ثيمبا زواني.

الهجوم: ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنس ماكجوبا.

بينما خرج بيرسي تاو، لاعب الأهلي، من قائمة منتخب جنوب أفريقيا لخوض مباراة الليلة.

تشكيل جنوب أفريقيا

تشكيل جنوب أفريقيا

تشكيل الكونغو الديمقراطية ضد جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ديمتري بيرتود.

الدفاع: بريان باييه - ديلان باتوبينسيكا - جوريس كاييمبي - شانسيل مبيمبا.

الوسط: آرون تشيبولا - جرادي ديانجانا - صامويل موتوسامي - ثيو بوجوندا.

الهجوم: سيلاس كاتومبا - سيمون بانزا.

وفشل منتخب الكونغو الديمقراطية فى التأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة أمام كوت ديفوار بهدف نظيف، بينما خسر جنوب أفريقيا أمام نيجيريا فى لقاء انتهى وقته الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، ثم امتد للأشواط الإضافية، قبل أن يخسر الأولاد بركلات الترجيح.