مفأجاة.. محمد فاروق يكشف سبب فشل انتقال عبد القادر إلى سيفا سبور التركي

كشف الإعلامي محمد فاروق أسباب فشل انتقال أحمد عبد القادر لتركيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق عبر فيسبوك: تأكد بقاء أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي وذلك حتى نهاية الموسم الحالي رغم فتح السويسري مارسيل كولر الباب أمام فكرة رحيله.

وتابع : حدثت بعض الخلافات على الأمور المالية بين الأهلي وفريق سيفا سبور التركي، حيث كان هناك رغبة من جانب القلعة الحمراء في الحصول على قيمة الإعارة "كاش" بعد تنازل مسؤولو الأحمر على بعض الأمور المالية.

واضاف : في حين كان يرغب فريق سيفا سبور في دفع قيمة الإعارة على فترتين وذلك تم رفضه من جانب القلعة الحمراء، حيث تمسك مجلس الأهلي بالحصول على 300 ألف دولار كاش".