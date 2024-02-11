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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار: يجب مراجعة ملف الاكتفاء الذاتي والسياسات الزراعية للحكومة

الكاتب الصحفي حازم
الكاتب الصحفي حازم الملاح

ثمن الكاتب الصحفي حازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار عودة جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية بعد دعوة رئيس الجمهورية باستئناف جلساته وطرح الرؤي في المحور الاقتصادي .


وأكد الملاح أن اجتماع مجلس أمناء الحوار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، حيث تتطلب لبذل مزيد من الجهد والوقت لحل هذه الأزمات .


وأوضح الملاح أن النادي الاقتصادي بكتلة الحوار في حالة انعقاد مستمر للخروج برؤي واطروحات يتم تقديمها لمجلس أمناء كتلة الحوار من خلال مجموعة من الخبراء والأكاديميين ومسؤولي حكومة الظل ومركز دراسات الحوار موضحا أن النادي الاقتصادي يدرس حاليا وثيقة  التوجهات الاقتصادية التي أصدرها مجلس الوزراء للرد عليها بشكل علمي وفي هذا الإطار، فعلي الرغم من تفهمنا للخطوات التي تقوم بها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة إلا أننا قلقون من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  للأزمة الاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية الخطيرة التي تؤثر علي الدولة المصرية.


وأكد الملاح ضرورة أن تكون السياسات والخطط التي تقوم بها الحكومة يجب أن تكون في صورة إجراءات قوية وعلي مختلف المسارات وأن تكون قابلة للتنفيذ وقادرة علي الاستجابة للتحديات والظروف الخطيرة التي يواجهها الوطن.


وطالب الملاح بضرورة مراجعة ملف الاكتفاء الذاتي ومراجعة السياسات الزراعية التي تنتجها الحكومة، وعلي الرغم من دعمنا لاقتصاد السوق الا أننا نادينا ككتلة الحوار مرارا بضرورة دعم  الحكومة لعدد من السلع الاستراتيجية لفترة لدعم المواطنين وحماية للفئات الأولي بالرعاية حيث قامت العديد من الدول الليبرالية بتلك التوجهات والمطالبات .


وأشار حازم الملاح إلى أن كتلة الحوار عقدت ندوة عن المصريين بالخارج واستضافة رئيس اتحاد المصريين في أوروبا بهدف كيفية المساعدة في دعم الاقتصاد وطرح حلول لتقديم نجاحات ملموسة لتخفيف الحمل علي الأسواق وتم تدشين نادي كتلة الحوار للمصريين بالخارج.

حازم الملاح أمناء كتلة الحوار كتلة الحوار الاكتفاء الذاتي السلع الاستراتيجية نادي كتلة الحوار

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