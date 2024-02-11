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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: بعض جلسات المرحلة الثانية مغلق

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على أن جلسات المرحلة الثانية ستكون علنية ومتخصصة وبعضها مغلقة.

وتابع محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن جهود الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وشكل لجنة تنسيقية للمتابعة على أرض الواقع .

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن باقي القضايا المدرجة على جدول أعمال الحوار الوطني مستمرة، ومنها القضايا السياسية مثل الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا الابداع والرأي، مع وضع في الاعتبار الأولوية للاقتصاد.

وأضاف محمود فوزي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعي للحوار الوطني، وأكد في جميع تصريحاته أنه ما يتم التوافق عليه من قبل الحوار الوطني، سوف يتفق معه، موضحا أن هذا الترحيب ظهر بشكل جلي من إحالة مخرجات الحوار الوطني من الرئيس للحكومة بشكل سريع مع وضع خطة تنفيذية للحوار الوطني.

وثمن فوزي، اتجاه الحكومة بسرعة تنفيذ هذه المخرجات، منوها بأنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار أول بأول، مؤكدًا أن الحكومة طبقا للوائح الحوار الوطني فهي مدعوة للحضور في كل جلساته ، وواثقين من النوايا الطيبة نحو تطبيق مخرجات المرحلة الاولي ونطلع الري العام أول بأول على المخرجات .

وواصل فوزي، أن الحوار الوطني منصة أثبتت فاعليتها وأنها منصة جامعة لكل المصريين، وهناك طلب متزايد من كل القوى السياسية للمشاركة، مشيرا لترحيبه بذلك وهو ما يدل على أن الفترة القادمة سوف تشهد توسع في المشاركة السياسية في مراحل الحوار الفترة القادمة، مع التأكيد على الطبيعة التخصصية للمشاركين في الاقتصاد.

محمود فوزى قصواء الخلالي المشاركة السياسية الحوار الوطني الاقتصاد

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