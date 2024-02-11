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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: التعاقد أو رحيل مدرب منتخب مصر ليس في يد اتحاد الكرة

صدى البلد

فال أحمد حسام ميدو، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن التعاقد أو رحيل أي مدرب عن منتخب مصر ليس في يد مجلس اتحاد الكرة.

وأضاف ميدو في تصريحاته مع أحمد حسن: مجلس اتحاد الكرة مش في إيده يجيب مدرب أو يمشيه. 

 
وكان قد أكد اتحاد كرة القدم المصري، إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 8 مارس المقبل في السعودية.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس مصر نسخة 2022 /2023 بعد الفوز على ناد بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

فيما صعد فريق الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد ما حقق فوزًا عريضًا على حساب فريق إنبي بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي.

 

ميدو تصريحات ميدو ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة أحمد حسن

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