رئيس الأركان الإسرائيلي يقرر سحب الفرقة 98 من غزة إلى الحدود اللبنانية

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، قرر سحب الفرقة 98 من الحرب في قطاع غزة إلى الحدود اللبنانية.

وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بوقوع خلافات في مجلس الحرب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهاليفي بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة إن نتنياهو طلب من رئيس الأركان إعادة تجنيد أي ضباط احتياط تم تسريحهم، لصالح العملية العسكرية المرتقبة.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان أجاب بالقول: "سنعرف كيفية التعامل مع أي مهمة تسند إلينا - ولكن هناك جوانب سياسية هنا يجب تنفيذها قبل العملية، وهي أمور لا يمكن لأحد التعامل معها سوى المستوى السياسي.. نحن بحاجة إلى أن نقرر ما يجب فعله مع 1.3 مليون من سكان غزة الموجودين في رفح.