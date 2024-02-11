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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"الأنساق البلاغية" ضمن نقاشات قصر ثقافة أرمنت بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تنمية الأطفال الوجدانية" ألقاها على حسان موضحا تنشئة الطفل ودورها في تنمية وجدان الطفل، والمؤسسات التعليمية والثقافية لها دور مؤثر في تنمية وجدان الطفل، وتنمية سلوك القويم وتحويله إلى فن معبر ينمي وجدان الطفل، و بجانب هذا عقد القصر محاضرة بعنوان "مواجهة ظاهرة التنمر " ألقاها عمرو عبد الصبور، موضحا تعريف التنمر وهو أحد أشكال العنف والإساءة، الذي يكون موجها لشخص واحد أو مجموعة أشخاص.

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 كما عقد القصر  محاضرة بعنوان" الانساق البلاغية "ألقاها د. النوبي عبد الراضي، موضحا مفهوم الانساق البلاغية، وأنواعه وأشكال الانساق اللغوي والبلاغي.

أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "بيوت"، وكذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر إبراهيم الخوار قصائد واشعار بعنوان" صرخات غزة، مات الضمير "، والشاعر ناصر الدسوقي قصيدة بعنوان" لا تلم، رسالة من مصر "، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "عودة أمراء الحسن "تأليف أحمد الخضري، سردتها وردة حسن.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، كما أعدت المكتبة دوري ثقافي لرواد المكتبة قدمتها أسماء محمد ، هذا بجانب اهتمام الثقافة باكتشاف مواهب أطفال القرية القريبة من رواد المركز الحضري، نفذها مروان جمال، كما نفذ المركز ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، وأعد دوري ثقافي لرواد المركز أداره عوض الله محمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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