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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

600 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور.. تعرف عليها

السيارات
السيارات

تصدى قانون المرور لحالة الفوضى الخلاقة فى الشارع المصرى من خلال إعادة الإنضباط بوضع عقوبات لكل من يخالف مواد قانون المرور ، كما حدد قانون المرور رسوم وضرائب على السيارات.

وأضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة  كالاتي:

قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور 

ملاكي (بالسعة اللترية):

- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 

- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك

- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

- (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس الخاص

- (200) مائتان جنيه عن اتوبيس الرحلات

- (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس العام

-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة

- (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة 

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7

 - (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

 - (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-

 (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

رسوم ضرائب السيارات قانون المرور منظومة النقل الذكي

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600 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور.. تعرف عليها


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