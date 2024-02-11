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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

سياحة حلوان تستضيف أول مهرجان للأطفال بطابع تراثي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضافت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة سهى محمد عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المهرجان السياحي الأول للأطفال “ذو الطابع التراثى ”.

 جاء ذلك  بالتعاون مع "صفحة "حدوتة سياحية" بإشراف الدكتورة نرمين الشافعي مؤسس "صفحة حدوته سياحية " و "أكاديمية الفنون" باشراف إيمان صبري.


واشتمل المهرجان على  فقرات متنوعة تضمنت نشاط غزل النول، وكذلك  تعليم مهارات فن الإتيكيت للتعامل مع السائحين والتعامل داخل المزارات السياحية، كما تضمن المهرجان المطبخ التراثي والذي اشتمل على "صناعة الخبز المصرى".


وفي تصريح له أشاد رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل بهذا المهرجان الذي يستهدف الأطفال، مؤكدًا أهمية تنشئة الأجيال الصاعدة على حب التراث والسياحة المصرية منذ الصغر، باعتبارهم قادة المستقبل. كما أكد دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات الهادفة.
 

Jobs Education السياحة المصرية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة السياحة والفنادق المزارات السياحية

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