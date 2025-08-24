نواب البرلمان: دعم الفلاحين والتوسع الزراعي طريق مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

اقتصادية النواب: فوائد كبرة حال تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح تصب في صالح مصر

برلماني: الاكتفاء الذاتي من القمح هدف استراتيجي لازدهار الاقتصاد وحماية الوطن

برلمانية: الاكتفاء الذاتي من القمح ركيزة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتقليل من الاعتماد الخارجي

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح خاصة لأهميته الكبري في تحقيق الأمن الغذائي المصرى.

مؤكدين علي أهمية دراسة جميع التكاليف لجميع المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، خاصة أن أسعار وتكاليف الزراعة تزداد سنويا لتحقيق سعر عادل، يحقق ربحية مناسبة للمزارعين من أجل تشجيعهم على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط الذى يستحق كل الدعم والمساندة.

كشف محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح خاصة لأهميته الكبري في تحقيق الأمن الغذائي المصرى

وأكد شعلان في تصريح خاص لـصدي البلد: أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لأي دولة، نظرًا لما لهذا المحصول من دور حيوي في تأمين الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التقلبات العالمية المتكررة في أسعار الحبوب، والأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، مؤكدًا علي أنه يساهم في توفير العملة الصعبة، وتقليل الاستيراد من الخارج وتعزيز الاقتصاد.

وأشار الي أن الفلاح المصرى هو عمود الاقتصاد في الدولة، ويجب تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمى الراهنة واهمية تشجيع التوسع الزراعى وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة برفع أسعار توريد محصول القمح لسد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج، والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من هذا المحصول الاستراتيجي لتوفير العملة الصعبة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

كما أكد علي أهمية دراسة جميع التكاليف لجميع المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، خاصة أن أسعار وتكاليف الزراعة تزداد سنويا لتحقيق سعر عادل، يحقق ربحية مناسبة للمزارعين من أجل تشجيعهم على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط الذى يستحق كل الدعم والمساندة.

قال النائب على الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سعي مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لا يعد خطوة زراعية فحسب، بل يمثل "عاملاً اقتصاديًا واستراتيجيًا محوريًا يُعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن انتظام الإنتاج المحلي بنسبة مرتفعة من القمح يساهم مباشرة في تقليص فاتورة الاستيراد، ما يؤدي إلى توفير موارد نقدية تُصرف على التنمية والبنية الأساسية، بدلًا من التوجه نحو الأسواق العالمية حيث تتعرض الأسعار للتقلبات والتذبذبات بسبب العوامل الجيوسياسية، لافتا الي أن الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل قاعدة أساسية لـ الأمن الغذائي الوطني، ويحد من التبعية التموينية، فحين تصبح مصر أقل اعتمادًا على الاستيراد، يصبح لديها هامش أوسع في إدارة المصير الغذائي الوطني، وتفادي تقلبات الأسعار العالمية.

تعزيز الانتاج الزراعي والمستقبل الريفي

أكد الدسوقي أن دعم المزارعين وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الري المتطورة، بالإضافة إلى استصلاح مزيد من الأراضي؛ كلها عوامل أساسية لزيادة الإنتاج من القمح.

كما يحضّر البرلمان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتخطيط لجملة تشريعات تحفيزية تهدف إلى دعم الفلاح وتعزيز قدرته على الإنتاج المستدام.

خطوات واضحة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي

وفي هذا السياق، أعلن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن الدولة تستهدف رفع نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 70% خلال السنوات المقبلة، عبر مشروعات قومية تشمل الدلتا الجديدة، شرق العوينات، وتوشكي، إلى جانب تطوير مركز البحوث الزراعية وأصناف قمح محلية عالية الإنتاجية.

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لا يقتصر على كونه خطوة زراعية فحسب، بل يمثل مقوّمًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مهمًا لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد.



أضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في توسيع الرقعة الزراعية، وتطوير بنية الري، وتطبيق أنظمة زراعية حديثة، إلى جانب دعم المزارعين عبر توفير حوافز مناسبة، يمثل خطوة عملية لتحويل مصر إلى دولة قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجاتها من القمح، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تُشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.



وأكدت الكسان أن هناك ضرورة لـ"تضافُر جهود الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص لتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي، خاصة أن دعم هذه القطاعات مرتبط بشكل مباشر بقدرته على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي".

ويُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، إذ يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، ما يجعل خطط التوسع في الإنتاج المحلي أولوية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، دعمًا لمستهدفات